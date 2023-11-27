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Сидоров Ермил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Сидоров Петр Васильевич

Мать: Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сидоров Осип Ермилович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Сидоров Алексей Ермилович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Сидоров Осип Ермилович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Сидоров Никита Ермилович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Сидоров Степан Ермилович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Стефанида Ермиловна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Ремягино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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