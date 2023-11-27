Сидоров Ермил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Сидоров Петр Васильевич
Мать: Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Сидоров Алексей Ермилович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Стефанида Ермиловна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Ремягино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно