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Сидоров Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Сидоров Василий Иванович

Мать: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Сидоров Ермил Петрович

Мать ребёнка: Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Сидоров Василий Петрович

Мать ребёнка: Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анастисия Петровна

Мать ребёнка: Варвара Петровна

Место жительства
Неизвестно
Ремягино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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