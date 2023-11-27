Сидоров Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Сидоров Василий Иванович
Мать: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анастисия Петровна
Мать ребёнка: Варвара Петровна
Место жительства
Неизвестно
Ремягино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно