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Сидоров Осип Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Сидоров Ермил Петрович

Мать: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Сидоров Моисей Осипович

Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сидоров Ермил Осипович

Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Соломиния Осиповна

Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Сидоров Долмат Осипович

Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Сидоров Праскева Осипович

Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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