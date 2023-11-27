Сидоров Осип Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Сидоров Ермил Петрович
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Соломиния Осиповна
Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Сидоров Праскева Осипович
Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно