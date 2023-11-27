Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сидоров Осип Ермилович

Отец ребёнка: Сидоров Ермил Петрович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Сидоров Алексей Ермилович

Отец ребёнка: Сидоров Ермил Петрович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Сидоров Осип Ермилович

Отец ребёнка: Сидоров Ермил Петрович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Сидоров Никита Ермилович

Отец ребёнка: Сидоров Ермил Петрович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Сидоров Степан Ермилович

Отец ребёнка: Сидоров Ермил Петрович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Стефанида Ермиловна

Отец ребёнка: Сидоров Ермил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Ермил Петрович

Смерть
Неизвестно
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