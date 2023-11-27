Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Сидоров Ермил Петрович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Сидоров Алексей Ермилович
Отец ребёнка: Сидоров Ермил Петрович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Сидоров Ермил Петрович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Сидоров Ермил Петрович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Сидоров Ермил Петрович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Стефанида Ермиловна
Отец ребёнка: Сидоров Ермил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно