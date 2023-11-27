Щипкова (Борисова) Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипкова (Борисова) Клавдия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1906

Дата смерти

24.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1906

Отец: Борисов Степан Гаврилович

Мать: Борисова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
?.02.1926

Сын: Щипков Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Щипков Иван Александрович

Рождение ребёнка
03.09.1931

Сын: Щипков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Щипков Иван Александрович

Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щипков Иван Александрович

Рождение ребёнка
18.05.1938

Дочь: Баскакова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Щипков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щипков ? Иванович

Отец ребёнка: Щипков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щипков Александр Иванович

Отец ребёнка: Щипков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щипков Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипков Иван Александрович

Смерть
24.09.1986
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