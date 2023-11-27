Щипкова (Борисова) Клавдия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1906
Дата смерти24.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1906
Рождение ребёнка
?.02.1926
Отец ребёнка: Щипков Иван Александрович
Рождение ребёнка
03.09.1931
Сын: Щипков Юрий Иванович
Отец ребёнка: Щипков Иван Александрович
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щипков Иван Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1938
Дочь: Баскакова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Щипков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щипков ? Иванович
Отец ребёнка: Щипков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щипков Александр Иванович
Отец ребёнка: Щипков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щипков Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.1986