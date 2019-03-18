Баскакова (Щипкова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1938
Дата смерти18.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1938
Рождение ребёнка
28.04.1963
Отец ребёнка: Баскаков Леонид Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баскаков Леонид Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.2019