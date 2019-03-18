Баскакова (Щипкова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаскакова (Щипкова) Зинаида Ивановна

Баскакова (Щипкова) Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1938

Дата смерти

18.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1938

Отец: Щипков Иван Александрович

Мать: Щипкова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
28.04.1963

Сын: Баскаков Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Баскаков Леонид Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баскаков Леонид Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаков Леонид Александрович

Смерть
18.03.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close