Баскаков Леонид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1963
Мать ребёнка: Баскакова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баскакова Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001