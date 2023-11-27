Баскаков Леонид Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскаков Леонид Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1963

Сын: Баскаков Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Баскакова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баскакова Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Зинаида Ивановна

Смерть
2001
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