Борисова (Щербакова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1883
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1883
Отец: Щербаков Василий Яковлевич
Мать: Матрона Тарасовна
Рождение ребёнка
28.10.1906
Дочь: Щипкова Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
?.07.1911
Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
02.05.1913
Дочь: Пузанова Елена Степановна
Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Пелагея (Полина) Степановна
Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
19.12.1923
Сын: Борисов Василий Степанович
Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Вера Степановна
Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егерева Софья Степановна
Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Виктор Степанович
Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Отчищево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1928