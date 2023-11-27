Борисова (Щербакова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Щербакова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1883

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1883

Отец: Щербаков Василий Яковлевич

Мать: Матрона Тарасовна

Рождение ребёнка
28.10.1906

Дочь: Щипкова Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
?.07.1911

Сын: Борисов Илья Степанович

Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
02.05.1913

Дочь: Пузанова Елена Степановна

Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Пелагея (Полина) Степановна

Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
19.12.1923

Сын: Борисов Василий Степанович

Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Вера Степановна

Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егерева Софья Степановна

Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Виктор Степанович

Отец ребёнка: Борисов Степан Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Отчищево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1928
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