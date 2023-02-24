Мартемьянова (Мельникова) Агриппина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Мельникова) Агриппина Никифоровна

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Место рождения

Кутуркуль

Дата рождения

?.07.1877

Дата смерти

14.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1877

Отец: Мельников Никифор

Мать: Мельников Марфа

Кутуркуль
Рождение ребёнка
1898

Сын: Мартемьянов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
11.02.1901

Дочь: Пивоварова Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
18.05.1903

Сын: Мартемьянов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
23.04.1905

Дочь: Короткова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
04.10.1906

Сын: Мартемьянов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мартемьянов Вениамин Андреевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич

Акмолинская губерния, Кокчетавский уезд, станица Щучинск (на 1882г.)
Рождение ребёнка
04.03.1911

Сын: Мартемьянов Африкан (Фаля) Андреевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич

Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
19.05.1913

Сын: Мартемьянов Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич

Казахская ССР, Кокчетавская обл., г. Щучинск
Рождение ребёнка
29.01.1917

Дочь: Неумоина Леонилла Андреевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич

село Щучье Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Андрей Яковлевич

Смерть
14.07.1962
Александровск Пермской обл.
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