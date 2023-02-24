Мартемьянова (Мельникова) Агриппина Никифоровна
Место рожденияКутуркуль
Дата рождения?.07.1877
Дата смерти14.07.1962
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1877
Отец: Мельников Никифор
Мать: Мельников Марфа
Кутуркуль
Рождение ребёнка
1898
Сын: Мартемьянов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
11.02.1901
Дочь: Пивоварова Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
18.05.1903
Сын: Мартемьянов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
23.04.1905
Дочь: Короткова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
04.10.1906
Сын: Мартемьянов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мартемьянов Вениамин Андреевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич
Акмолинская губерния, Кокчетавский уезд, станица Щучинск (на 1882г.)
Рождение ребёнка
04.03.1911
Сын: Мартемьянов Африкан (Фаля) Андреевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич
Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
19.05.1913
Сын: Мартемьянов Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич
Казахская ССР, Кокчетавская обл., г. Щучинск
Рождение ребёнка
29.01.1917
Дочь: Неумоина Леонилла Андреевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Яковлевич
село Щучье Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1962
Александровск Пермской обл.