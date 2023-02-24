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Мартемьянов Георгий Андреевич

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Место рождения

Казахская ССР, Кокчетавская обл., г. Щучинск

Дата рождения

19.05.1913

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1913

Отец: Мартемьянов Андрей Яковлевич

Мать: Мартемьянова Агриппина Никифоровна

Казахская ССР, Кокчетавская обл., г. Щучинск
Рождение ребёнка
16.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартемьянова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
03.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартемьянова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
31.08.1953

Сын: Мартемьянов Михаил

Мать ребёнка: Мартемьянова Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Татьяна Григорьевна

Смерть
1963
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