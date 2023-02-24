Мартемьянов Георгий Андреевич
Место рожденияКазахская ССР, Кокчетавская обл., г. Щучинск
Дата рождения19.05.1913
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1913
Казахская ССР, Кокчетавская обл., г. Щучинск
Рождение ребёнка
16.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартемьянова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
03.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартемьянова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
31.08.1953
Сын: Мартемьянов Михаил
Мать ребёнка: Мартемьянова Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963