Мартемьянова (Король) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1917
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1917
Отец: не указан
Мать: Король Самсоновна
Рождение ребёнка
16.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартемьянов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
03.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартемьянов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
31.08.1953
Сын: Мартемьянов Михаил
Отец ребёнка: Мартемьянов Георгий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980