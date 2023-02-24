Мартемьянова (Король) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Король) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1917

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1877 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1917

Отец: не указан

Мать: Король Самсоновна

Рождение ребёнка
16.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартемьянов Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
03.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартемьянов Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
31.08.1953

Сын: Мартемьянов Михаил

Отец ребёнка: Мартемьянов Георгий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Георгий Андреевич

Смерть
1980
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