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Мартемьянов Андрей Яковлевич

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Место рождения

Акмолинская губерния, Кокчетавский уезд, станица Щучинск (на 1882г.)

Дата рождения

1875

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Мартемьянов Яков Павлович

Мать: Кр. 4.12.1881 Агафья Антоновна

Акмолинская губерния, Кокчетавский уезд, станица Щучинск (на 1882г.)
Рождение ребёнка
1898

Сын: Мартемьянов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна

Рождение ребёнка
11.02.1901

Дочь: Пивоварова Зоя Андреевна

Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна

Рождение ребёнка
18.05.1903

Сын: Мартемьянов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна

Рождение ребёнка
23.04.1905

Дочь: Короткова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна

Рождение ребёнка
04.10.1906

Сын: Мартемьянов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мартемьянов Вениамин Андреевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна

Акмолинская губерния, Кокчетавский уезд, станица Щучинск (на 1882г.)
Рождение ребёнка
04.03.1911

Сын: Мартемьянов Африкан (Фаля) Андреевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна

Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
19.05.1913

Сын: Мартемьянов Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна

Казахская ССР, Кокчетавская обл., г. Щучинск
Рождение ребёнка
29.01.1917

Дочь: Неумоина Леонилла Андреевна

Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна

село Щучье Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Агриппина Никифоровна

Смерть
1929
Акмолинская область (Целиноградская), Щучинский район, г.Щучинск (на 1921г.)
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