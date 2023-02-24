Мартемьянов Андрей Яковлевич
Место рожденияАкмолинская губерния, Кокчетавский уезд, станица Щучинск (на 1882г.)
Дата рождения1875
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1875
Акмолинская губерния, Кокчетавский уезд, станица Щучинск (на 1882г.)
Рождение ребёнка
1898
Сын: Мартемьянов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна
Рождение ребёнка
11.02.1901
Дочь: Пивоварова Зоя Андреевна
Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна
Рождение ребёнка
18.05.1903
Сын: Мартемьянов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна
Рождение ребёнка
23.04.1905
Дочь: Короткова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна
Рождение ребёнка
04.10.1906
Сын: Мартемьянов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мартемьянов Вениамин Андреевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна
Акмолинская губерния, Кокчетавский уезд, станица Щучинск (на 1882г.)
Рождение ребёнка
04.03.1911
Сын: Мартемьянов Африкан (Фаля) Андреевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна
Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
19.05.1913
Сын: Мартемьянов Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна
Казахская ССР, Кокчетавская обл., г. Щучинск
Рождение ребёнка
29.01.1917
Дочь: Неумоина Леонилла Андреевна
Мать ребёнка: Мартемьянова Агриппина Никифоровна
село Щучье Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929
Акмолинская область (Целиноградская), Щучинский район, г.Щучинск (на 1921г.)