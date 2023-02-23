кр. 4.12.1881 (возм. Осипова) Агафья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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кр. 4.12.1881 (возм. Осипова) Агафья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

09.06.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мартемьянов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Яков Павлович

Акмолинская губерния, Кокчетавский уезд, станица Щучинск (на 1882г.)
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Мартемьянов Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Мартемьянов Яков Павлович

Рождение ребёнка
14.07.1881

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Федор Яковлев

Отец ребёнка: Мартемьянов Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Дорогова Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Яков Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Яков Павлович

Смерть
09.06.1914
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