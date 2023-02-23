кр. 4.12.1881 (возм. Осипова) Агафья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти09.06.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мартемьянов Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Яков Павлович
Акмолинская губерния, Кокчетавский уезд, станица Щучинск (на 1882г.)
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Мартемьянов Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Мартемьянов Яков Павлович
Рождение ребёнка
14.07.1881
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Яков Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Яков Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Федор Яковлев
Отец ребёнка: Мартемьянов Яков Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Яков Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Дорогова Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.1914