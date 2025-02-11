Мартемьянов Петр Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянов Петр Яковлевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Мать
Кр. 4.12.1881 (Возм. Осипова) Агафья АнтоновнаОколо 1845 г.р.
Отец
Мартемьянов Яков Перес. В 1851 Г. Павлович1845 г.р.
Дети
(Мартемьянова) АвгустаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартемьянов Яков Перес. В 1851 Г. Павлович

Мать: Кр. 4.12.1881 (Возм. Осипова) Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мартемьянова) Августа

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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