Мартемьянов Петр Яковлевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
МатьКр. 4.12.1881 (Возм. Осипова) Агафья АнтоновнаОколо 1845 г.р.
ОтецМартемьянов Яков Перес. В 1851 Г. Павлович1845 г.р.
Дети
(Мартемьянова) АвгустаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартемьянов Яков Перес. В 1851 Г. Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мартемьянова) Августа
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно