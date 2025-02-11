Мартемьянов Вениамин Андреевич 1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянов Вениамин Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1909, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

умер 08.08.1943, Киреевское-Второе, Козельский муниципальный район, Калужская область

Мать
Мартемьянова (Мельникова) Агриппина Никифоровна?.07.1877 г.р.
Дети
Мартемьянов Владислав Вениаминович06.06.1937 г.р.
Мартемьянов Рудольф Вениаминович10.06.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мартемьянова (Мельникова) Агриппина Никифоровна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Работа или профессия
Неизвестно
Карабаш, Карабашский, Челябинская область

Горный инженер

Образование
По 05.06.1928
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Щучинская школа 2-ой ступени

Рождение ребёнка
06.06.1937

Сын: Мартемьянов Владислав Вениаминович

Мать ребёнка: Мартемьянова (Хинт) Лидия Давыдовна

Россия

Рождение ребёнка
10.06.1938

Сын: Мартемьянов Рудольф Вениаминович

Мать ребёнка: Мартемьянова (Хинт) Лидия Давыдовна

Карабаш, Карабашский, Челябинская область

Смерть
08.08.1943
Киреевское-Второе, Козельский муниципальный район, Калужская область

Причина смерти: умер от болезни | красноармейское кладбище, могила № 8, 1 ряд

Похороны
Неизвестно
Киреевское-Второе, Козельский муниципальный район, Калужская область

Братская могила в саду средней общеобразовательной школы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.