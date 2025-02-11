Мартемьянов Вениамин Андреевич
мужской, родился 1909, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
умер 08.08.1943, Киреевское-Второе, Козельский муниципальный район, Калужская область
МатьМартемьянова (Мельникова) Агриппина Никифоровна?.07.1877 г.р.
Дети
Мартемьянов Владислав Вениаминович06.06.1937 г.р.
Мартемьянов Рудольф Вениаминович10.06.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: скрыто настройками приватности
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Карабаш, Карабашский, Челябинская область
Образование
По 05.06.1928
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
06.06.1937
Сын: Мартемьянов Владислав Вениаминович
Мать ребёнка: Мартемьянова (Хинт) Лидия Давыдовна
Россия
Рождение ребёнка
10.06.1938
Сын: Мартемьянов Рудольф Вениаминович
Мать ребёнка: Мартемьянова (Хинт) Лидия Давыдовна
Карабаш, Карабашский, Челябинская область
Смерть
08.08.1943
Киреевское-Второе, Козельский муниципальный район, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Киреевское-Второе, Козельский муниципальный район, Калужская область