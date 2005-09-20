Мартемьянов Владислав Вениаминович
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.06.1937
Дата смерти20.09.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1937
Россия
Бракосочетание
25.?.1939
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Карабаш Челябинской обл.
Рождение ребёнка
15.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Карабаш Челябинской обл.
Смерть
20.09.2005