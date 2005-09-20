Мартемьянов Владислав Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов Владислав Вениаминович

Место рождения

Россия

Дата рождения

06.06.1937

Дата смерти

20.09.2005

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1937

Отец: Мартемьянов Вениамин Андреевич

Мать: Мартемьянова Лидия Давыдовна

Россия
Бракосочетание
25.?.1939

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Карабаш Челябинской обл.
Рождение ребёнка
15.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Карабаш Челябинской обл.
Смерть
20.09.2005
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