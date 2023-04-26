Мартемьянов Африкан (Фаля) Андреевич
Место рожденияКазахстан, станица Щучинская
Дата рождения04.03.1911
Дата смерти21.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1911
Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
14.09.1951
Сын: Мартемьянов Сергей Африканович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.10.1992
Шумиха Курганской обл.