Мартемьянов Африкан (Фаля) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов Африкан (Фаля) Андреевич

Место рождения

Казахстан, станица Щучинская

Дата рождения

04.03.1911

Дата смерти

21.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1911

Отец: Мартемьянов Андрей Яковлевич

Мать: Мартемьянова Агриппина Никифоровна

Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
14.09.1951

Сын: Мартемьянов Сергей Африканович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Станислав

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.10.1992
Шумиха Курганской обл.
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