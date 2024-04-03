село Катарколь, село Катарколь, Бурабайский район, Акмолинская область (на 2022) — Familio

Катарколь

Бурабайский район, Акмолинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги станицы Котуркульской за 1854-1876 годы

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Котуркульская станица
11264. Котуркульская ст., стан. правлениеВсех дворов: 357. 2334Лошадей: 1156. Рогатого скота: 1142. Овец: 825. Коз: 10. Свиней: 60.
Кокчетавский уезд, Котуркульская киргизская волость
11365. Котуркульская кирг. вол., осн. 1869 г. В Котуркульская волости при золотых приисках числится: 187 дв., 680 муж. и 372 женщины, включенных в данные по волости.Аулов: 9. Кибиток: 1757. Всех дворов: 187. 8624Лошадей: 11165. Рогатого скота: 4111. Верблюдов: 22. Овец: 11036. Коз: 400.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Акмолинская область, Бурабайский район, Катаркольский сельский округ
село КатаркольҚатаркөл а.117057100
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