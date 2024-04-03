Катарколь
Бурабайский район, Акмолинская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги станицы Котуркульской за 1854-1876 годы
• Метрические книги станицы Котуркульской за 1854-1876 годы
Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
11264. Котуркульская ст., стан. правлениеВсех дворов: 357. 2334Лошадей: 1156. Рогатого скота: 1142. Овец: 825. Коз: 10. Свиней: 60.
11365. Котуркульская кирг. вол., осн. 1869 г. В Котуркульская волости при золотых приисках числится: 187 дв., 680 муж. и 372 женщины, включенных в данные по волости.Аулов: 9. Кибиток: 1757. Всех дворов: 187. 8624Лошадей: 11165. Рогатого скота: 4111. Верблюдов: 22. Овец: 11036. Коз: 400.
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)
Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
село КатаркольҚатаркөл а.117057100