Коваленко Яков Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
01.01.1879
Дочь: Тукун Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна
Рождение ребёнка
23.01.1881
Сын: Коваленко Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1883
Дочь: Шостак Мелания Яковлевна
Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Коваленко Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Коваленко Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Коваленко Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Харитина Яковлевна
Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Старческая немощь
Похороны
Неизвестно