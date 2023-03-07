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Коваленко Яков Тимофеевич

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Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Коваленко Тимофей Андреевич

Мать: Коваленко Прасковья Тихоновна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1879

Дочь: Тукун Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1881

Сын: Коваленко Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1883

Дочь: Шостак Мелания Яковлевна

Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Коваленко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Коваленко Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Коваленко Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Харитина Яковлевна

Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Коваленко Ефросиния Федоровна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Ефросиния Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Смерть
Неизвестно
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Причина смерти: Старческая немощь
Похороны
Неизвестно
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
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