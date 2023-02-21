Коваленко Тимофей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Тимофей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Коваленко Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Коваленко Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Коваленко Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Коваленко Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Коваленко Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Коваленко Фома Тимофеевич

Мать ребёнка: Коваленко Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мавра Тимофеевна

Мать ребёнка: Коваленко Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Параскевия Тимофеевна

Мать ребёнка: Коваленко Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Коваленко Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Коваленко Прасковья Тихоновна

Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Прасковья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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