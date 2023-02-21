Коваленко Тимофей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Коваленко Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Коваленко Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Коваленко Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Коваленко Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Коваленко Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Коваленко Фома Тимофеевич
Мать ребёнка: Коваленко Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мавра Тимофеевна
Мать ребёнка: Коваленко Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Параскевия Тимофеевна
Мать ребёнка: Коваленко Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Коваленко Яков Тимофеевич
Мать ребёнка: Коваленко Прасковья Тихоновна
Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно