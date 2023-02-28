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Коваленко Василий Яковлевич

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Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Коваленко Яков Тимофеевич

Мать: Коваленко Ефросиния Федоровна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
13.02.1908

Жена: Коваленко Анна Григорьевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
?.06.1913

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Коваленко Анна Григорьевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
11.11.1914

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Коваленко Анна Григорьевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.04.1917

Сын: Коваленко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Коваленко Анна Григорьевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
21.07.1918

Сын: Коваленко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Коваленко Анна Григорьевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
16.08.1920

Сын: Коваленко Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Коваленко Анна Григорьевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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