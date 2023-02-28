Коваленко Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
13.02.1908
Рождение ребёнка
?.06.1913
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Коваленко Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
11.11.1914
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Коваленко Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.04.1917
Сын: Коваленко Иван Васильевич
Мать ребёнка: Коваленко Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
21.07.1918
Сын: Коваленко Павел Васильевич
Мать ребёнка: Коваленко Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
16.08.1920
Сын: Коваленко Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Коваленко Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно