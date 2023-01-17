Коваленко Ефросиния Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1879
Дочь: Тукун Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.01.1881
Сын: Коваленко Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.01.1883
Дочь: Шостак Мелания Яковлевна
Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Коваленко Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Коваленко Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Коваленко Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Харитина Яковлевна
Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно