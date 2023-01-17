Коваленко Ефросиния Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Ефросиния Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1879

Дочь: Тукун Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1881

Сын: Коваленко Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1883

Дочь: Шостак Мелания Яковлевна

Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Коваленко Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Коваленко Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Коваленко Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Харитина Яковлевна

Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Коваленко Яков Тимофеевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Яков Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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