Коваленко Прасковья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Коваленко Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Коваленко Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Коваленко Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Коваленко Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Коваленко Фома Тимофеевич
Отец ребёнка: Коваленко Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мавра Тимофеевна
Отец ребёнка: Коваленко Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Параскевия Тимофеевна
Отец ребёнка: Коваленко Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Коваленко Яков Тимофеевич
Отец ребёнка: Коваленко Тимофей Андреевич
Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно