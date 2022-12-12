Коваленко Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
30.01.1911
Рождение ребёнка
18.12.1911
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
09.01.1912
Сын: Коваленко Федор Федорович
Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
17.05.1917
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
17.08.1918
Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
27.10.1919
Сын: Коваленко Алексей Федорович
Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
06.04.1921
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
20.11.1922
Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Ефремовна
Смерть
Неизвестно