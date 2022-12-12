Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна

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Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

01.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1883

Отец: Коваленко Яков Тимофеевич

Мать: Коваленко Ефросиния Федоровна

Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
23.01.1900

Муж: Шостак Иосиф Григорьевич

Григорьевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
09.04.1905

Дочь: Сабадаш Матрена Иосифовна

Отец ребёнка: Шостак Иосиф Григорьевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевчук Евгения Иосифовна

Отец ребёнка: Шостак Иосиф Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Шостак Иосиф Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохина Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Шостак Иосиф Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебро Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Шостак Иосиф Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Шостак Иосиф Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шостак Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Шостак Иосиф Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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