Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1883
Бракосочетание
23.01.1900
Григорьевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
09.04.1905
Дочь: Сабадаш Матрена Иосифовна
Отец ребёнка: Шостак Иосиф Григорьевич
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевчук Евгения Иосифовна
Отец ребёнка: Шостак Иосиф Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Шостак Иосиф Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохина Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Шостак Иосиф Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебро Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Шостак Иосиф Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Шостак Иосиф Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шостак Иосиф Григорьевич
Смерть
Неизвестно