Федоренко (Редкова) Елизавета Никитична
Место рожденияБелый, Белой, Смоленская, Российская империя
Дата рождения04.09.1873
Дата смерти24.03.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Редков Никита Кириллович
Мать: Редкова Анна Николаевна
Дочь: Савченкова Августа Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Дочь: Александра Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Дочь: Домницкая Лидия Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Дочь: Анна Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Дочь: Кириенко Вера Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Дочь: Мазута Елизавета (Лиля) Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Дочь: Антонина (Нина) Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Сын: Федоренко Всеволод Нилович
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович