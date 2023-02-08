Федоренко Нил Нилович
Место рожденияГлазково, Поречский, Смоленская, Российская империя
Дата рождения24.07.1901
Дата смертиОколо 1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федоренко Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Фотограф
Работа или профессия
Неизвестно
Священнослужитель
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.08.1901
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: (Федоренко) Лида Ниловна
Мать ребёнка: Федоренко Анна
Смерть
Около 1983