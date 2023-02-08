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Федоренко Нил Нилович

Место рождения

Глазково, Поречский, Смоленская, Российская империя

Дата рождения

24.07.1901

Дата смерти

Около 1983

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1901

Отец: Федоренко Нил Александрович

Мать: Федоренко (Редкова) Елизавета Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Фотограф
Работа или профессия
Неизвестно
Священнослужитель
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.08.1901
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: (Федоренко) Лида Ниловна

Мать ребёнка: Федоренко Анна

Смерть
Около 1983

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