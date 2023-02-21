Домницкая (Федоренко) Лидия Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домницкая (Федоренко) Лидия Ниловна

Место рождения

Воскресенская, Дорогобужский, Смоленская, Российская империя

Дата рождения

08.01.1900

Дата смерти

17.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1900

Отец: Федоренко Нил Александрович

Мать: Федоренко Елизавета Никитична

Воскресенская, Дорогобужский, Смоленская, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домницкий Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домницкий Николай Николаевич

Отец ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.09.1983
Грозный
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