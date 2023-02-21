Домницкая (Федоренко) Лидия Ниловна
Место рожденияВоскресенская, Дорогобужский, Смоленская, Российская империя
Дата рождения08.01.1900
Дата смерти17.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1900
Воскресенская, Дорогобужский, Смоленская, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Домницкий Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домницкий Николай Николаевич
Отец ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.09.1983
Грозный