Кириенко (Федоренко) Вера Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириенко (Федоренко) Вера Ниловна

Место рождения

Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя

Дата рождения

08.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1905

Отец: Федоренко Нил Александрович

Мать: Федоренко Елизавета Никитична

Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Крещение
11.09.1905
Соборная церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириенко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириенко Михаил Михаийлович

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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