Кириенко (Федоренко) Вера Ниловна
Место рожденияЕльня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Дата рождения08.09.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1905
Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Крещение
11.09.1905
Соборная церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириенко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириенко Михаил Михаийлович
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно