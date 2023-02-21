Редков Никита Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти02.11.1882
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1847
Отец: Редков Кирилл
Мать: Редкова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Редкова Анна Николаевна
Работа или профессия
С 1870 по 04.03.1876
Бельское духовное училище
Учитель латинского языка
Рождение ребёнка
14.11.1871
Мать ребёнка: Редкова Анна Николаевна
Смоленская обл., г. Белый
Рождение ребёнка
04.09.1873
Дочь: Федоренко Елизавета Никитична
Мать ребёнка: Редкова Анна Николаевна
Белый, Белой, Смоленская, Российская империя
Работа или профессия
04.03.1876
с. Босино Духовщинского уезда Смоленской губернии
Священник
Рождение ребёнка
04.04.1881
Дочь: Антонина Никитична
Мать ребёнка: Редкова Анна Николаевна
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
дочь Священника села Босина Духовщинского уезда Антонина Никитична Редкова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Редкова Анна Николаевна
Смерть
02.11.1882
с. Босино, Белой, Смоленская, Российская империя
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
на кладбище при церкви