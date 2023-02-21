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Редков Никита Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

02.11.1882

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Редков Кирилл

Мать: Редкова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Редков Николай Никитич

Мать ребёнка: Редкова Анна Николаевна

Работа или профессия
С 1870 по 04.03.1876
Бельское духовное училище
Учитель латинского языка
Рождение ребёнка
14.11.1871

Сын: Редков Александр Никитич

Мать ребёнка: Редкова Анна Николаевна

Смоленская обл., г. Белый
Рождение ребёнка
04.09.1873

Дочь: Федоренко Елизавета Никитична

Мать ребёнка: Редкова Анна Николаевна

Белый, Белой, Смоленская, Российская империя
Работа или профессия
04.03.1876
с. Босино Духовщинского уезда Смоленской губернии
Священник
Рождение ребёнка
04.04.1881

Дочь: Антонина Никитична

Мать ребёнка: Редкова Анна Николаевна

Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
дочь Священника села Босина Духовщинского уезда Антонина Никитична Редкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редкова Анна Николаевна

Смерть
02.11.1882
с. Босино, Белой, Смоленская, Российская империя
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
на кладбище при церкви
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