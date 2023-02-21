(Редкова) Антонина Никитична
Место рожденияСмоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
Дата рождения04.04.1881
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1881
Отец: Редков Никита Кириллович
Мать: Редкова Анна Николаевна
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
дочь Священника села Босина Духовщинского уезда Антонина Никитична Редкова
Крещение
06.04.1881
Георгиевская церковь
Godparents:Смоленской Казеной Палаты Канцелярский Чиновник Дмитрий Кирилович Редков(дядя?) и вдова, жена Священника Модлинского пехотного полка Александра Ивановна Архангельская
Смерть
1961