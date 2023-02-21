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(Редкова) Антонина Никитична

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Место рождения

Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия

Дата рождения

04.04.1881

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1881

Отец: Редков Никита Кириллович

Мать: Редкова Анна Николаевна

Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
дочь Священника села Босина Духовщинского уезда Антонина Никитична Редкова
Крещение
06.04.1881
Георгиевская церковь
Godparents:Смоленской Казеной Палаты Канцелярский Чиновник Дмитрий Кирилович Редков(дядя?) и вдова, жена Священника Модлинского пехотного полка Александра Ивановна Архангельская
Смерть
1961
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