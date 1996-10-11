Федоренко Всеволод Нилович
Место рождения
Дата рождения27.11.1912
Дата смерти11.10.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
27.11.1912
Метрическая книга на 1912 год часть первая о родившихся 709. .Счёт родившихся мужского пола: 18. Месяц и день рождения, крещения. Ноябрь 27. Декабрь 7. Имена родившихся: Всеволод. Звание, имя, отчес... Показать все
Крещение
07.12.1912
Верхне-Георгиевская церковь
Работа или профессия
С 1936 по 1937
Ростов-на-Дону
Слесарь
Рождение ребёнка
03.12.1937
Сын: Федоренко Виктор
Мать ребёнка: Федоренко Антонина
Бракосочетание
По 1938
Жена: Федоренко Антонина
Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
23.01.1940
Дочь: Разилова Елена
Мать ребёнка: Федоренко Антонина
Ростов-на-Дону
Работа или профессия
1940
Ростов-на-Дону
Слесарь
Рождение ребёнка
27.03.1943
Дочь: Садовникова Ольга Всеволодовна
Мать ребёнка: Федоренко Антонина
Прокопьевск
Рождение ребёнка
28.11.1946
Сын: Федоренко Николай Всеволодович
Мать ребёнка: Федоренко Антонина
Работа или профессия
Неизвестно
Георгиевск
Плотник
Образование
Неизвестно
Среднее техническое
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1996
Георгиевск
Похороны
Неизвестно
Георгиевск