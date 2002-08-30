Федоренко (Внукова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Внукова) Антонина

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Место рождения

Койсуг

Дата рождения

10.05.1910

Дата смерти

30.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910

Отец: Внуков Яков Иванович

Мать: Внукова Наталья Васильевна

Койсуг
Бракосочетание
1929

Муж: ?

Рождение ребёнка
03.12.1937

Сын: Федоренко Виктор

Отец ребёнка: Федоренко Всеволод Нилович

Бракосочетание
По 1938

Муж: Федоренко Всеволод Нилович

Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
23.01.1940

Дочь: Разилова Елена

Отец ребёнка: Федоренко Всеволод Нилович

Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
27.03.1943

Дочь: Садовникова Ольга Всеволодовна

Отец ребёнка: Федоренко Всеволод Нилович

Прокопьевск
Рождение ребёнка
28.11.1946

Сын: Федоренко Николай Всеволодович

Отец ребёнка: Федоренко Всеволод Нилович

Развод
Неизвестно

Муж: ?

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.08.2002
г.Лермонтов
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Лермонтов
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