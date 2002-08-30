Федоренко (Внукова) Антонина
Место рожденияКойсуг
Дата рождения10.05.1910
Дата смерти30.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910
Отец: Внуков Яков Иванович
Койсуг
Бракосочетание
1929
Муж: ?
Рождение ребёнка
03.12.1937
Сын: Федоренко Виктор
Отец ребёнка: Федоренко Всеволод Нилович
Бракосочетание
По 1938
Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
23.01.1940
Дочь: Разилова Елена
Отец ребёнка: Федоренко Всеволод Нилович
Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
27.03.1943
Дочь: Садовникова Ольга Всеволодовна
Отец ребёнка: Федоренко Всеволод Нилович
Прокопьевск
Рождение ребёнка
28.11.1946
Сын: Федоренко Николай Всеволодович
Отец ребёнка: Федоренко Всеволод Нилович
Развод
Неизвестно
Муж: ?
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.08.2002
г.Лермонтов
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Лермонтов