Разилова (Федоренко) Елена
Место рожденияРостов-на-Дону
Дата рождения23.01.1940
Дата смерти10.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1940
Отец: Федоренко Всеволод Нилович
Мать: Федоренко Антонина
Ростов-на-Дону
Место жительства
С 23.01.1940 по 1942
Образование
С ?.12.1947 по ?.12.1955
г. Прохладный, Школа №8 им. Пушкина
Образование
С ?.12.1955 по 31.05.1957
г. Лермонтов, Школа №19(сейчас №1)
Среднее | Золотую медаль не дали, хотя в аттестате было всего три четверки
Место жительства
С ?.12.1955 по 1957
Образование
Между 01.09.1957 и 1961
Ростовский Финансово-Экономический Институт
Высшее | Красный диплом
Место жительства
С 1957 по 1961
Работа или профессия
С 1961
Дербент Завод шлифовальных станков
Экономист
Работа или профессия
С 1965
Дербент Завод шлифовальных станков
Начальник планово-экономического отдела
Рождение ребёнка
01.12.1971
Дочь: Клейменова Марина
Отец ребёнка: Разилов ?
Работа или профессия
Неизвестно
Дербент Завод шлифовальных станков
Старший экономист
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.2020
Пятигорск
Причина смерти: Естественная смерть/старость Тромб.