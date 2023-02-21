Внуков Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Внуков Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1876

Дата смерти

07.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1876

Отец: Внуков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Внуков Степан

Мать ребёнка: Внукова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
10.05.1910

Дочь: Федоренко Антонина

Мать ребёнка: Внукова Наталья Васильевна

Койсуг
Рождение ребёнка
1912

Сын: Внуков Иван

Мать ребёнка: Внукова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
01.03.1922

Дочь: Аниканов??? Нина (Антонина)

Мать ребёнка: Внукова Наталья Васильевна

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Внуков Александр

Мать ребёнка: Внукова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Внукова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Внуков ?

Мать ребёнка: Внукова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Внукова Наталья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник. Шил обувь, не чинил.
Смерть
07.01.1973
СССР г.Батайск
Причина смерти: Общий атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Западное кладбище г. Батайска
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