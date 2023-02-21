Внуков Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1876
Дата смерти07.01.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1876
Отец: Внуков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Внуков Степан
Мать ребёнка: Внукова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
10.05.1910
Дочь: Федоренко Антонина
Мать ребёнка: Внукова Наталья Васильевна
Койсуг
Рождение ребёнка
1912
Сын: Внуков Иван
Мать ребёнка: Внукова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1922
Дочь: Аниканов??? Нина (Антонина)
Мать ребёнка: Внукова Наталья Васильевна
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Внуков Александр
Мать ребёнка: Внукова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Внукова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Внуков ?
Мать ребёнка: Внукова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник. Шил обувь, не чинил.
Смерть
07.01.1973
СССР г.Батайск
Причина смерти: Общий атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Западное кладбище г. Батайска