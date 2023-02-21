Внуков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Внуков Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Внуков Александр
Мать ребёнка: Внукова Мария (Маруся)
Бракосочетание
Около 1937
Жена: Внукова Мария (Маруся)
Военная награда
15.05.1944
Медаль «За боевые заслуги» | Звание: красноармеец в РККА с 1941 года Место призыва: Батайский ГВК, Ростовская обл., г. Батайск Место службы: 321 ап 91 сд 51 А 4 УкрФ Дата подвига: 07.05.1944-11.05.194... Показать все
Военная награда
25.05.1945
Медаль «За боевые заслуги» | Звание: красноармеец в РККА с 1941 года Место призыва: Батайский ГВК, Ростовская обл., г. Батайск Место службы: 321 ап Дата подвига: 01.03.1945-30.04.1945 № записи: 226617... Показать все
Смерть
Неизвестно