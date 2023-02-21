Внукова (Седых) Наталья Васильевна
Место рожденияОрел
Дата рождения05.05.1877
Дата смерти22.04.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1877
Отец: Седых Василий
Мать: не указана
Орел
Рождение ребёнка
1903
Сын: Внуков Степан
Отец ребёнка: Внуков Яков Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1910
Дочь: Федоренко Антонина
Отец ребёнка: Внуков Яков Иванович
Койсуг
Рождение ребёнка
1912
Сын: Внуков Иван
Отец ребёнка: Внуков Яков Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1922
Дочь: Аниканов??? Нина (Антонина)
Отец ребёнка: Внуков Яков Иванович
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Внуков Александр
Отец ребёнка: Внуков Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Внуков Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Внуков ?
Отец ребёнка: Внуков Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Внуков Яков Иванович
Смерть
22.04.1965
СССР г.Батайск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Западное кладбище г. Батайска