Внукова (Седых) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Внукова (Седых) Наталья Васильевна

Место рождения

Орел

Дата рождения

05.05.1877

Дата смерти

22.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1877

Отец: Седых Василий

Мать: не указана

Орел
Рождение ребёнка
1903

Сын: Внуков Степан

Отец ребёнка: Внуков Яков Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1910

Дочь: Федоренко Антонина

Отец ребёнка: Внуков Яков Иванович

Койсуг
Рождение ребёнка
1912

Сын: Внуков Иван

Отец ребёнка: Внуков Яков Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1922

Дочь: Аниканов??? Нина (Антонина)

Отец ребёнка: Внуков Яков Иванович

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Внуков Александр

Отец ребёнка: Внуков Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Внуков Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Внуков ?

Отец ребёнка: Внуков Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Внуков Яков Иванович

Смерть
22.04.1965
СССР г.Батайск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Западное кладбище г. Батайска