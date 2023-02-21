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Внуков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Внуков Яков Иванович

Мать: Внукова Наталья Васильевна

Военная награда
06.05.1985
Орден Отечественной войны II степени | № наградного документа: 87 дата наградного документа: 06.04.1985 № записи: 1511052220 http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1511052220&tab=navDetailManUbil
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Внуков Лена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Внуков ?

Мать ребёнка: Внукова Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Внукова Зоя

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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