Внуков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Внуков Яков Иванович
Военная награда
06.05.1985
Орден Отечественной войны II степени | № наградного документа: 87 дата наградного документа: 06.04.1985 № записи: 1511052220 http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1511052220&tab=navDetailManUbil
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Внуков Лена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Внуков ?
Мать ребёнка: Внукова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Внукова Зоя
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно