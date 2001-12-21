Садовникова (Федоренко) Ольга Всеволодовна
Место рожденияПрокопьевск
Дата рождения27.03.1943
Дата смерти21.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 27.03.1943
Рождение
27.03.1943
Отец: Федоренко Всеволод Нилович
Мать: Федоренко Антонина
Прокопьевск
Место жительства
С 1963
Рождение ребёнка
07.04.1964
Сын: Садовников Александр
Отец ребёнка: ?
с.Чернолесское
Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Образование
Неизвестно
Повар
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.12.2001
г.Лермонтов
Похороны
Неизвестно
Лермонтов