Садовникова (Федоренко) Ольга Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадовникова (Федоренко) Ольга Всеволодовна

Садовникова (Федоренко) Ольга Всеволодовна

avatar

Место рождения

Прокопьевск

Дата рождения

27.03.1943

Дата смерти

21.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 27.03.1943
Рождение
27.03.1943

Отец: Федоренко Всеволод Нилович

Мать: Федоренко Антонина

Прокопьевск
Место жительства
С 1963
Рождение ребёнка
07.04.1964

Сын: Садовников Александр

Отец ребёнка: ?

с.Чернолесское
Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Образование
Неизвестно
Повар
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.12.2001
г.Лермонтов
Похороны
Неизвестно
Лермонтов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close