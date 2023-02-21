Савченкова (Федоренко) Августа Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченкова (Федоренко) Августа Ниловна

Место рождения

Вязьма, Тверской, Тверская, Российская империя

Дата рождения

21.11.1895

Дата смерти

20.04.1944

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1895

Отец: Федоренко Нил Александрович

Мать: Федоренко Елизавета Никитична

Вязьма, Тверской, Тверская, Российская империя
Крещение
22.11.1895
ц. Ямская
Образование
С 1906 по 05.06.1914
Смоленская Мариинская женская гимназия
Бракосочетание
17.02.1919

Муж: Савченков Михаил Харитонович

Волково-Егорьевская волость Ельнинского уезда Смоленской губернии
Смерть
20.04.1944
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