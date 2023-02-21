Савченкова (Федоренко) Августа Ниловна
Место рожденияВязьма, Тверской, Тверская, Российская империя
Дата рождения21.11.1895
Дата смерти20.04.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1895
Вязьма, Тверской, Тверская, Российская империя
Крещение
22.11.1895
ц. Ямская
Образование
С 1906 по 05.06.1914
Смоленская Мариинская женская гимназия
Бракосочетание
17.02.1919
Волково-Егорьевская волость Ельнинского уезда Смоленской губернии
Смерть
20.04.1944