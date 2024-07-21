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Фомин Михаил Васильевич

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

23.09.1884

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Фомин Василий

Мать: Фомина Варвара Семеновна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 42 года. Сын Василия Фомина. Жена Гликерия Семеновна, среди детей Яков и Феодор (годы рождения совпадают)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Фомина Гликерия Семеновна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Между 1837 и 1846

Жена: Фомина Гликерия Семеновна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Фомин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Фомина Гликерия Семеновна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
От метрики смерти в 1885г - 38 лет
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фомин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Фомина Гликерия Семеновна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 5 лет
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Фомина Гликерия Семеновна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 4 года
Смерть
23.09.1884
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти. 64 года. простуда

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