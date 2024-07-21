Фомин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти23.09.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1820
Отец: Фомин Василий
Мать: Фомина Варвара Семеновна
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 42 года. Сын Василия Фомина. Жена Гликерия Семеновна, среди детей Яков и Феодор (годы рождения совпадают)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фомина Гликерия Семеновна
Бракосочетание
Между 1837 и 1846
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Фомина Гликерия Семеновна
От метрики смерти в 1885г - 38 лет
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Фомина Гликерия Семеновна
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 5 лет
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Фомина Гликерия Семеновна
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 4 года
Смерть
23.09.1884
Есть метрика о смерти. 64 года. простуда