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Фомина Гликерия Семеновна

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

01.01.1877

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1877 году. 52 года. Простуда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Фомин Михаил Васильевич

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Между 1837 и 1846

Муж: Фомин Михаил Васильевич

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Фомин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Фомин Михаил Васильевич

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
От метрики смерти в 1885г - 38 лет
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фомин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Фомин Михаил Васильевич

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 5 лет
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Фомин Михаил Васильевич

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 4 года
Смерть
01.01.1877
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1877 году. 52 года. Простуда

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