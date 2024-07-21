Фомина Гликерия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти01.01.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Есть метрика о смерти в 1877 году. 52 года. Простуда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Михаил Васильевич
Бракосочетание
Между 1837 и 1846
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Фомин Михаил Васильевич
От метрики смерти в 1885г - 38 лет
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Фомин Михаил Васильевич
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 5 лет
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Фомин Михаил Васильевич
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 4 года
Смерть
01.01.1877
Есть метрика о смерти в 1877 году. 52 года. Простуда