Фомин Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти15.09.1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1827
Отец: Фомин Михаил
Мать: не указана
От метрики смерти в 1885г - 58 лет
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Фомина Екатерина Козминична
По метрике о свадьбе в 1893 году, жених 22 года, невеста 17 лет
Рождение ребёнка
20.09.1874
Мать ребёнка: Фомина Екатерина Козминична
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
17.12.1877
Сын: Фомин Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Фомина Екатерина Козминична
Есть метрика о рождении По метрике о свадьбе в 1897 году, жених 19 лет, невеста 18 лет из села Буралиево?? уточнить!
Рождение ребёнка
14.08.1880
Сын: Фомин Флор Яковлевич
Мать ребёнка: Фомина Екатерина Козминична
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
23.10.1885
Мать ребёнка: Фомина Екатерина Козминична
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1885
Есть метрика о смерти 58?лет, от удушья