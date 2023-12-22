Фомин Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Яков Михайлович

Фомин Яков Михайлович

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

15.09.1885

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Фомин Михаил

Мать: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
От метрики смерти в 1885г - 58 лет
Рождение ребёнка
1871

Сын: Фомин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Фомина Екатерина Козминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
По метрике о свадьбе в 1893 году, жених 22 года, невеста 17 лет
Рождение ребёнка
20.09.1874

Сын: Фомин Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Фомина Екатерина Козминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
17.12.1877

Сын: Фомин Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Фомина Екатерина Козминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении По метрике о свадьбе в 1897 году, жених 19 лет, невеста 18 лет из села Буралиево?? уточнить!
Рождение ребёнка
14.08.1880

Сын: Фомин Флор Яковлевич

Мать ребёнка: Фомина Екатерина Козминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
23.10.1885

Сын: Фомин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Фомина Екатерина Козминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Екатерина Козминична

Смерть
15.09.1885
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти 58?лет, от удушья
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close