Фомин Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Фомин Михаил Васильевич
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 5 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Фомина Анастасия Михайловна
По метрике о свадьбе в 1899 году. Жених 18 лет, невеста 16 лет
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Фомина Анастасия Михайловна
Есть метрика о свадьбе в 1904 году. Возраст жениха 21 год, невесты 17 лет
Рождение ребёнка
13.10.1886
Дочь: Антихина Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Фомина Анастасия Михайловна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
30.08.1891
Сын: Фомин Иван Федорович
Мать ребёнка: Фомина Анастасия Михайловна
Есть метрика о рождении
Место жительства
10.05.1892
Указан крестным у Елены - дочери Семена Елисеевича (Абрамова?) и Пелагеи Александровны
Рождение ребёнка
30.08.1895
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Фомина Анастасия Михайловна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
20.08.1899
Мать ребёнка: Фомина Анастасия Михайловна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
27.08.1905
Дочь: Надежда Феодоровна
Мать ребёнка: Фомина Анастасия Михайловна
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно