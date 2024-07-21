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Фомин Федор Михайлович

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Фомин Михаил Васильевич

Мать: Фомина Гликерия Семеновна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 5 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Фомин Козьма Феодорович

Мать ребёнка: Фомина Анастасия Михайловна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
По метрике о свадьбе в 1899 году. Жених 18 лет, невеста 16 лет
Рождение ребёнка
1883

Сын: Фомин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Фомина Анастасия Михайловна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1904 году. Возраст жениха 21 год, невесты 17 лет
Рождение ребёнка
13.10.1886

Дочь: Антихина Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Фомина Анастасия Михайловна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
30.08.1891

Сын: Фомин Иван Федорович

Мать ребёнка: Фомина Анастасия Михайловна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Место жительства
10.05.1892
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным у Елены - дочери Семена Елисеевича (Абрамова?) и Пелагеи Александровны
Рождение ребёнка
30.08.1895

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Фомина Анастасия Михайловна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
20.08.1899

Сын: Фомин Павел Федорович

Мать ребёнка: Фомина Анастасия Михайловна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
27.08.1905

Дочь: Надежда Феодоровна

Мать ребёнка: Фомина Анастасия Михайловна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

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