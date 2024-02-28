(Фомина) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения30.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1895
Есть метрика о рождении
Место жительства
06.05.1914
Указана как девица крестной у Ивана- сына Фомин Алексей Феодорович Параскева Иосифовна
Место жительства
08.06.1914
Указана девица, крестная у Петра - сына Антихин Алексей Егорович Мария Михайловна
Место жительства
08.06.1915
Девица! Указана крестной - сын Петр Антихин Алексей Егорович Мария Михайловна
Место жительства
18.06.1916
Указана ДЕВИЦА, крестная у Анны - дочери Фомин Алексей Феодорович Параскева Иосифовна
Место жительства
24.07.1916
Указана крестной просто у Ивана - сына Антихин Петр Архипович Параскева Феодорьевна
Смерть
Неизвестно