Фомина Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Фомин Федор Михайлович
По метрике о свадьбе в 1899 году. Жених 18 лет, невеста 16 лет
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Фомин Федор Михайлович
Есть метрика о свадьбе в 1904 году. Возраст жениха 21 год, невесты 17 лет
Рождение ребёнка
13.10.1886
Дочь: Антихина Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Фомин Федор Михайлович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
30.08.1891
Сын: Фомин Иван Федорович
Отец ребёнка: Фомин Федор Михайлович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
30.08.1895
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Фомин Федор Михайлович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
20.08.1899
Отец ребёнка: Фомин Федор Михайлович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
27.08.1905
Дочь: Надежда Феодоровна
Отец ребёнка: Фомин Федор Михайлович
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно