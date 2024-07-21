Фомина Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Фомин Козьма Феодорович

Отец ребёнка: Фомин Федор Михайлович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
По метрике о свадьбе в 1899 году. Жених 18 лет, невеста 16 лет
Рождение ребёнка
1883

Сын: Фомин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Фомин Федор Михайлович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1904 году. Возраст жениха 21 год, невесты 17 лет
Рождение ребёнка
13.10.1886

Дочь: Антихина Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Фомин Федор Михайлович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
30.08.1891

Сын: Фомин Иван Федорович

Отец ребёнка: Фомин Федор Михайлович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
30.08.1895

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Фомин Федор Михайлович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
20.08.1899

Сын: Фомин Павел Федорович

Отец ребёнка: Фомин Федор Михайлович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
27.08.1905

Дочь: Надежда Феодоровна

Отец ребёнка: Фомин Федор Михайлович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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