Фомин Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения20.08.1899
Дата смерти09.08.1943
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1899
Есть метрика о рождении
Место жительства
01.04.1917
Указан крестным у Семена - сына Антехина Ивана Архиповича и Софьи Ивановны
Место жительства
14.08.1917
Указан крестным у Натальи - дочери Воробьев Тимофей Иванович Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Наталья Петровна
Жена указана в документе о безвозвратных потерях в ВОВ
Смерть
09.08.1943
Доброе, Грайворонский, Белгородская область
Есть данные с сайта Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_gospital53603155/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D4c08f496aad4773cfa7f2cd6ef050264b3573f3600cd... Показать все