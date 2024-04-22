Фомин Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Павел Федорович

Фомин Павел Федорович

avatar

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.08.1899

Дата смерти

09.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1899

Отец: Фомин Феодосий Михайлович

Мать: Фомина Анастасия Михайловна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Место жительства
01.04.1917
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным у Семена - сына Антехина Ивана Архиповича и Софьи Ивановны
Место жительства
14.08.1917
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным у Натальи - дочери Воробьев Тимофей Иванович Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Наталья Петровна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Жена указана в документе о безвозвратных потерях в ВОВ
Смерть
09.08.1943
Доброе, Грайворонский, Белгородская область
Есть данные с сайта Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_gospital53603155/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D4c08f496aad4773cfa7f2cd6ef050264b3573f3600cd... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close