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Фомина Варвара Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Между 1852 и 1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Фомин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Фомин Василий

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 42 года. Сын Василия Фомина. Жена Гликерия Семеновна, среди детей Яков и Феодор (годы рождения совпадают)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Василий

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Между 1852 и 1862
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
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