Фомина Варвара Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиМежду 1852 и 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Фомин Василий
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 42 года. Сын Василия Фомина. Жена Гликерия Семеновна, среди детей Яков и Феодор (годы рождения совпадают)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Василий
Смерть
Между 1852 и 1862