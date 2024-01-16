Фомин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Фомина Варвара Семеновна
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 42 года. Сын Василия Фомина. Жена Гликерия Семеновна, среди детей Яков и Феодор (годы рождения совпадают)
Место жительства
1862
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 64 года. Вдовец?
Смерть
Неизвестно