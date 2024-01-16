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Фомин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Варвара Семеновна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Фомин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Фомина Варвара Семеновна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 42 года. Сын Василия Фомина. Жена Гликерия Семеновна, среди детей Яков и Феодор (годы рождения совпадают)
Место жительства
1862
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 64 года. Вдовец?
Смерть
Неизвестно

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