Катановъ Иванъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения30.08.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1883
Отец: Катановъ Илья
Мать: Катанова Агапия
Александровка
Бракосочетание
06.02.1908
Жена: Катанова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
09.07.1909
Сын: Катановъ Александръ
Мать ребёнка: Катанова Устинья Иванова
Александровка
Рождение ребёнка
03.12.1911
Сын: Катановъ Николай
Мать ребёнка: Катанова Устинья Иванова
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1914
Сын: Катановъ Федоръ
Мать ребёнка: Катанова Устинья Иванова
Александровка