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Катановъ Иванъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

30.08.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1883

Отец: Катановъ Илья

Мать: Катанова Агапия

Александровка
Бракосочетание
06.02.1908

Жена: Катанова Устинья Иванова

Рождение ребёнка
09.07.1909

Сын: Катановъ Александръ

Мать ребёнка: Катанова Устинья Иванова

Александровка
Рождение ребёнка
03.12.1911

Сын: Катановъ Николай

Мать ребёнка: Катанова Устинья Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1914

Сын: Катановъ Федоръ

Мать ребёнка: Катанова Устинья Иванова

Александровка
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